Che cosa sono gli esosomi | l’ultima grande novità contro l’invecchiamento cutaneo

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 20 febbraio 2024) Come molti altri prodotti nel campo della medicina estetica e rigenerativa, anche in questo caso parliamo di unaproveniente dall’Oriente, ed in particolare dalla Corea del Sud, dove la ricerca scientifica è da anni orientata in maniera assidua nella medicina rigenerativa ed anti-invecchiamento. Gli esososmi Dalla Corea arrivano quindi anche da noi gli, delle microparticelle capaci di un enorme potere antiinfiammatorio, ma soprattutto antiossidante e rigenerante. L’aspetto davvero rivoluzionario deglista nel fatto chemicroparticelle in grado di attraversare la barriera cutanea e quindi non hanno bisogno di essere iniettati, ma vanno applicati topicamente a livello del viso, del collo e del decolleté, dopo un blando trattamento che elimina lo strato corneo presente sulla cute, come un ...