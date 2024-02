Che ci fa Johnny Depp a Torino? L?attore sta ultimando il suo secondo film da regista | Modì | per questo è arrivato nel capoluogo piemontese E non da solo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 20 febbraio 2024) È proprio il caso di dirlo: tutti pazzi perin festa per l’arrivo – un po’ a sorpresa – del divo di Hollywood. Che è sbarcato da un jet privato all’aeroporto di Caselle per una 4 giorni densa di impegni. Già, ma che ci fasotto la Mole? Nessuna vacanza di piacere per lui.tanto lavoro. Perchéè aPer la sua seconda opera da, infatti,ha bisogno di girare alcune scene aggiuntive. E i Prodea Led Studios, la sede dislocata dei TuscanyStudios di Andrea Iervolino, che produce la pellicola, sono stati la ...