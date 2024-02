Che anno sarà per le librerie milanesi?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Santini* Siamo imprese e siamo consapevoli di dover vivere in un mercato sempre più “competitivo“. E in un mondo sempre più iniquo. Facciamo cultura: vendendo libri, ovviamente, ma a monte elaboriamo una proposta, operiamo una selezione di contenuti che è il fulcro del lavoro librario e culturale. I librai sono degli animatori culturali, organizzano incontri, presentazioni di libri, letture, laboratori, mostre e tanto altro. Promuovono collaborazioni con le biblioteche, le scuole e i centri culturali presenti nel loro quartiere. Questo 2024 è cominciato malissimo per noi, con la chiusura di dueassociate: Tiritera e Corteccia. L’potrebbe continuare a peggiorare, visti i tagli apportati nella legge finanziaria che riguardano le nostre attività. Di contro l’aumento delle spese e degli affitti, almeno a Milano, non conosce tregua. ...