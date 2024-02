ChatGPT o Gemini | come scegliere il chatbot giusto

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sia Google che OpenAI offrono dei piani in abbonamento per le versioni più avanzate delle loro AI: li abbiamo confrontati per capire cosa offrono e qual è il migliore a seconda delle esigenze

Bard , l’interfaccia di Google per accedere ai modelli IA, cambia nome e viene ribattezzata Gemini . Sarà disponibile anche in versione Advance d a ... (dday)

Bard , l’interfaccia di Google per accedere ai modelli IA, cambia nome e viene ribattezzata Gemini . Sarà disponibile anche in versione Advance d a ... (dday)

I contenuti del social Reddit serviranno ad allenare l'IA: accordo da 60 milioni di dollari: Le IA generative come ChatGpt, Gemini e Copilot , che generano testi e immagini ( ora anche video ) a partire da un testo, vengono allenate solitamente con dati prelevati sul web . Le big tech ...

Google Gemini vs ChatGPT: qual è il chatbot AI migliore: Google Gemini vs ChatGPT La versione gratuita di Gemini e ChatGPT Gemini Advance vs ChatGPT Plus: la battaglia tra gli abbonamenti Google Gemini vs ChatGPT L' intelligenza artificiale detiene il ...

Mancano ancora un sacco di pezzi perché le nuove regole europee sul digitale funzionino: Primo: se l'AI è "embeddata" in motori di ricerca o altre piattaforme , come per esempio Gemini di ... Come potrebbe risultare ChatGPT. Costringendo così OpenAI a fare i conti con le regole europee ben ...