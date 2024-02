Champions League oggi in TV | le partite degli ottavi di Inter e Napoli | gli orari e dove vederle

(Di martedì 20 febbraio 2024)scendono in campo per ledi andatadi: i nerazzurri sfidano l'Atletico Madrid e i campioni d'Italia in carica se la vedranno con il Barcellona. Tutte le informazioni,vedere lein diretta TV e in streaming.

Toldo su Inter Atletico: "Inzaghi come Mourinho. Ha la rosa forte come quella del triplete": Francesco Toldo, storico portiere dell'Inter, ha commentato così la squadra nerazzurra sulla sfida di Champions League Francesco Toldo, bandiera dell'Inter, ha parlato dei nerazzurri alla Gazzetta dello Sport sulla sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. LIVELLO INTER ...

Napoli, Mazzarri esonerato. Calzona è il nuovo allenatore: rivivi la diretta: ...Slovacchia svolgerà il doppio incarico con un contratto fino a giugno e siederà sulla panchina del Napoli già per la gara di mercoledì valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League ...

Napoli, ufficiale la nuova svolta in panchina: via Mazzarri, arriva Calzona. Adl: 'Walter resterà nei nostri cuori': Calzona, dunque, sarà già in panchina mercoledì sera allo stadio Maradona per l'attesissima sfida di Champions League contro il Barcellona.