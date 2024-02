Champions League – Napoli all’assalto dell’incubo Barcellona Prima vittoria azzurra contro i catalani a 2 | 80 su Sisal it

Inter - Atletico Madrid, tifosi spagnoli invadono Piazza Duomo: Tantissimi tifosi dell'Atletico Madrid hanno animato sin dalla tarda mattinata Piazza Duomo in attesa della sfida di Champions League con l'Inter. Anche alcuni tifosi interisti si sono fatti sentire: in questo video intonano il coro per ...

Il Napoli di Calzona, primo allenamento per il nuovo tecnico: ... sottolineando la forte unità necessaria per il match di domani in Champions League. Verso la sfida contro il Barcellona, Calzona sta trasmettendo alcune idee fondamentali per la partita, in un '...

L'allenatore di calcio italiano Gennaro Gattuso è stato esonerato dal Marsiglia: ... contro una squadra di dilettanti in Coppa di Francia, ed è nona in classifica a 9 punti di distanza dal terzo posto che varrebbe la qualificazione in Champions League, la principale coppa europea ...