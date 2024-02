Champions League | il Napoli esone Mazzarri e prende Calzona… mancano 48 ore alla sfida col Barcellona!

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 febbraio 2024) 2024-02-19 22:33:29 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Aurelio De Laurentiis ha aggiunto un nuovo episodio surrealesua lunga storia. Il presidente delha annunciato l’ro di Walter…entro 48 ore!!! affrontare il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di. Vedere per credere. Verrà sostituito in panchina da Francesco Calzona (Vibo Valentia, 1968). L’ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti alfirma fino a fine stagione e Unirà la posizione con il suo lavoro come allenatore della Slovacchia. C’era da aspettarselo arriverà accompagnato da Marek Hamsik, Leggenda partenopea, ma,fine, non sarà così. Il ...