Champions League | i pronostici degli ottavi di finale | spettacolo in Psv-Dortmund

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024) E’ arrivato il momento della seconda fascia di partitedidie loè assicurato. Nelle prime gare in campo Inter-Atletico Madrid e Psv-. I nerazzurri sono una delle squadre più in forma in circolazione e sono reduci dal netto successo in campionato contro la Salernitana. Gli spagnoli sono una squadra sempre insidiosa e guidati da un allenatore preparato come Simeone. La sfida Psv-promettetra due squadre con propensione offensiva. L’Arsenal è una macchina di vittorie ed è considerata una delle favorite alla vittoria. La trasferta contro il Porto non si preannuncia comunque facile. Infine Napoli-Barcellona. Gli azzurri hanno deciso di ...