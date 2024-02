Cgil e Uil in sciopero

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo il crollo avvenuto il 16 febbraio scorso nel cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze, l’ennesima tragedia insopportabile di morte sul lavoro, di cui ancora, a ore di distanza, non è chiara la dimensione, la Fiome la Feneal Uil hanno proclamato unodi 2 ore a fine turno di lavoro sui temi della salute e sicurezza per domani. Lointeresserà anche la provincia di Reggio Emilia. Stamattina le due segreterie die Uil spiegheranno i dettagli durante una conferenza stampa in cui saranno presenti i due rispettivi segretari Cristian Sesena e Roberto Rinaldi.

Ex Ilva, Palazzo Chigi "Modifiche a dl per continuità produttiva": Per i sindacati erano presenti i rappresentanti di Fiom - Cgil, Fim - Cisl, Uilm - Uil, Ugl Metalmeccanici, Usb. - Foto: Agenzia Fotogramma - . Redazione TI RICORDI COSA È SUCCESSO L'ANNO SCORSO A ...

Ex Ilva, Palazzo Chigi 'Modifiche a dl per continuità produttiva': Per i sindacati erano presenti i rappresentanti di Fiom - Cgil, Fim - Cisl, Uilm - Uil, Ugl Metalmeccanici, Usb. - Foto: Agenzia Fotogramma - . pc/com 19 - Feb - 24 21:41 Condividi questo articolo: ...

Il gruppo Pd della Regione: 'Aderiamo all'iniziativa per la Statale 106': 'Il gruppo del Pd in Consiglio regionale aderisce all'iniziativa messa in campo da Cgil, Cisl e Uil per martedì 20 febbraio allo scopo di tenere accesi i riflettori sulla statale 106, ormai dimenticata dal governo. Garantiremo, dunque, adeguata rappresentanza ai quattro sit - in di ...