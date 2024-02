Cgil e Uil di Arezzo domani a Firenze

Dopo il crollo avvenuto il 16 febbraio scorso nel cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze, l’ennesima tragedia ... (ilrestodelcarlino)

Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, alle ore 15, davanti alla sede della Prefettura, in piazza Plebiscito a Napoli, si terrà un presidio ... (anteprima24)

Fim, Fiom, Uilm, ridurre l'orario di lavoro fino a 35 ore: I sindacati dei metalmeccanici Fim - Cisl, Fiom - Cgil e Uilm - Uil presentano la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, per il 2024 - 2027, che riguarda più di 1,5 milioni di lavoratori.

Lavoratori di Arte in sciopero: 'Contratto dignitoso e che valorizzi le professionalità': ... Funzione pubblica Cgil, Cisl Funzione pubblica e Uil PL nazionali hanno deciso la proclamazione dello sciopero".

Magazzinieri a rischio alla Superemme di Sestu e Macchiareddu, Cgil, Cisl e Uil: 'Pronti allo sciopero': 'Sono 25 le persone che perderanno il lavoro e i restanti saranno assunti da Superemme con contratti precari con 10 ore in meno a settimana'. A denunciarlo i sindacati (Cgil, Cisl e Uil) che in una nota lanciano l'allarme proclamando lo sciopero che riguarda una vertenza in cui sono coinvolti 65 dipendenti dell'appalto della movimentazione merci. I sindacati : 'Tre ...