Cessate fuoco Gaza | veto Usa all' Onu

(Di martedì 20 febbraio 2024) 20.30 La risoluzione presentata dall'Algeria al Consiglio di Sicurezza Onu per unilimmediato nella Striscia dinon è stata adottata per ilUsa. Il testo ha ottenuto 13 voti a favore. Astenuta la Gran Bretagna,gli Usa hanno posto il. E' la terza volta che usano ildall'inizio della guerra. L'ambasciatore palestinese all'Onu:"sconsiderato e pericoloso". E Hamas: "Così si dà il via libera a Israele per altri massacri".

