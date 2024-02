Cerezo | «Vogliamo vincere! Lautaro Martinez? Fu vicino all’Atletico Madrid»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024), presidente dell’Atletico, ha rivelato un retroscena di mercato legato a. Le sue parole ai cronisti che lo hanno intercettato in hotel prima del pranzo ufficiale UEFA RETROSCENA – Questo il racconto di: «? Un grande giocatore, era moltoall’Atlético e gli auguriamo buona fortuna. Non è voluto venire da noi ma sappiamo che è un grande calciatore. Risultato la partita di stasera? Qualsiasi che non sia una sconfitta. Dobbiamo raggiungere un buon risultato per giocarcela poi a. Abbiamo affrontato ed eliminato una grande inglese dalla competizione. Gli allenatori sanno cosa devono fare. Inter e Atletico fra le migliori 5 in Europa? Noi siamo in quel gruppo. La gente sa cosa ...