Centro sportivo Via ai cantieri ecosostenibili

(Di martedì 20 febbraio 2024) Unsempre più energeticamente sostenibile e con una tribuna in grado di ospitare ancora più tifosi. La Giunta comunale ha approvato un progetto per riqualificare il“Stefano Borgonovo“. Già in passato il sindaco Marco Citterio aveva investito somme importanti, dando priorità agli impianti per garantire prestazioni di ecellenza, non solo a tutela dei numerosi atleti che lo frequentano, ma anche per avere le caratteristiche richieste dalla varie federazioni per ospitare manifestazioni di alto livello. Ora ecco un nuovo investimento, con la sostituzione dei corpi illuminanti delle torri faro di tutti i campi da calcio con lampade a led ad accensione differenziata e la realizzazione di controsoffitti all’interno degli spogliatoi per abbassare la bolletta del riscaldamento. Inoltre, tra gli ...