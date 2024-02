Centri estivi a Latina | in aggiornamento le graduatorie per i rimborsi spese

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024- “La graduatoria per il rimborso delleper la frequenza deinell’annualità 2023, formalizzata attraverso la determinazione dirigenziale numero 178 del 5 febbraio 2024, sarà aggiornata al più presto”. E’ quanto comunica l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone in relazione alla rimozione della graduatoria dal sito internet dell’ente, pubblicata nei giorni scorsi a seguito dell’istruttoria già conclusa e formalizzata attraverso l’atto amministrativo firmato dalla dirigente del servizio Lucia Giovangrossi. L’assessore spiega che alcune domande di rimborso “non sono state acquisite regolarmente dal servizio Pubblica istruzione a causa di un disguido tecnico occorso nella giornata del 18 settembre 2023”. “In particolare – ha precisato la dirigente Giovangrossi – gli ...

Latina – “La graduatoria per il rimborso delle spese per la frequenza dei Centri estivi nell’annualità 2023, formalizzata attraverso la ... (temporeale.info)

Per il Csi 'Il Gioco è un bene Educativo': ... un corso di formazione articolato in 6 lezioni (tutte in presenza) che, in primis, servirà a preparare al meglio nuovi educatori per i centri estivi sportivi dell'ente, ma anche per dare qualche ...

Gaglianico, il Comune organizza i centri estivi: ... dal 10 giugno al 02 agosto 2024 per l'organizzazione diretta, da parte di soggetti privati, di Centri Estivi per bambini dai 6 ANNI AI 14 ANNI per l'anno 2024. In particolare, i locali che l'...

Albenga, consegnati agli studenti delle scuole lo statuto e la bandiera della Città: Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Attualità REgione Liguria, da giovedì 14 settembre è possibile accedere al bando 'Voucher Centri Estivi ...