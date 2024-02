Celiento | “Approccio sbagliato | purtroppo gli infortuni pesano”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’è stato, con i primi quindici minuti dove abbiamo preso due gol. Poi siamo entrati bene in partita, c’era la sensazione nel primo tempo che potessimo anche pareggiarla. Nel secondo tempo siamo calati un po’ e non siamo riusciti ad essere pericolosi”. Così Daniele, capitano della Casertana nel post gara. “Bisogna essere più lucidi, abbiamo speso tante energie mentali mercoledì e non era facile – dice –glinon sono da sottovalutare, cerchiamo di non pensarci, di andare oltre, ma se uno si mette lì ad analizzare, si fa fatica. Aspettiamo che recuperino tutti. E’ un peccato perchè quando si hanno quelle palle gol bisogna segnare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.