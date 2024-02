C' è anche Riccardo Scamarcio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 20 febbraio 2024) Fan avvisate: Johnny Depp è atterrato a Torino per girare alcune scene di Modì, biopic sull’artista Amedeo Modigliani che sarà interpretato da. Per la star di Hollywood si tratta della seconda opera come regista. Johnny Depp: dieci pellicole cult di cui l’attore è protagonista X Leggi...