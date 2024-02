CdS – Mourinho in pole | chi sono gli altri in corsa

(Di martedì 20 febbraio 2024) 2024-02-20 17:49:23 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: NAPOLI – Francesco Calzona ha appena preso in mano le redini del Napoli, terzo tecnico di stagione dopo Rudi Garcia e Walter Mazzarri e pronto a esordire in Champions League contro il Barcellona, ma i ‘bookie’ già pensano alla prossima stagione. Il ct della Slovacchia ha infatti firmato un accordo fino a giugno e nel mondo delle scommesse già vengono ‘quotati’ i possibili suoi eredi alla guida dei partenopei. Futuro Napoli:insu Conte E innon c’è un nome qualunque ma quello di José, fresco di divorzio dalla Roma, che potrebbe così tornare in Italia. Secondo gli esperti di Better e Goldbet infatti lo ‘Special One’ è il favorito a quota 2,50, in vantaggio su Antonio Conte, ancora ...

2023-12-23 16:29:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Leonardo Bonucci, difensore ... (justcalcio)

Mkhitaryan è pronto a giocare nuovamente contro la sua ex Roma. L’armeno è uno dei giocatori imprescindibili per Inzaghi. L’Inter se lo ... (inter-news)

Roma, ipotesi esonero Mourinho scatena i tifosi, pronto Flick in caso di ko a Cagliari: Preferisco Mourinho tutta la vita." E ancora: " Con Mourinho fino all'inferno!! C'è poi chi non crede che la notizia del Cds sia vera: " I friedkin non parlano con nessuno. Mourinho resterà in ...

Roma, ipotesi esonero Mourinho scatena i tifosi, pronto Flick in caso di ko a Cagliari: Preferisco Mourinho tutta la vita." E ancora: " Con Mourinho fino all'inferno!! C'è poi chi non crede che la notizia del Cds sia vera: " I friedkin non parlano con nessuno. Mourinho resterà in ...