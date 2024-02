Castello delle Cerimonie | lo sfogo dei dipendenti | “Centinaia di sposi disperati | ma la disperazione è anche nostra Rischiamo di perdere il lavoro”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le coppiette di futuritelefonano incessantemente. Vogliono sapere se possono mantenere la prenotazione del loro btto nuziale in quella perfetta location da vip tutta luccicante oppure no. Ma al Grand Hotel La Sonrisa, dove è stata girata la serie tv su Real Time “Il boss”, regna il buio. Il “” di Sant’Antonio Abate, nell’area metropolitana di Napoli, è stato confiscato nei giorni scorsi alla fine di una lunga vicenda giudiziaria per abusi edilizi e violazionepiù elementari norme urbanistiche. E ora appartiene al Comune. Dopo la diffusione della notizia il clima di incertezza si è abbattuto soprattutto sui, che tra fissi e stagionali sono un centinaio, ai quali vanno ...