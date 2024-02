Caso Regeni | inizia il processo agli 007 egiziani I genitori di Giulio | “Aspettavamo questo momento da 8 anni”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilai quattro 007accusati del sequestro e dell’omicidio dito. Si tiene davanti alla prima Corte d’assise di Roma e alla sbarra ci sono quattro agenti della National Security: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. I quattro 007sono imputati per il reato di sequestro di persona pluriaggravato, inoltre a Magdi Ibrahim Abdelal Sharif viene contestato anche il concorso in lesioni personale aggravate e il concorso in omicidio aggravato. Quella di oggi per idi, Claudio e Paola, è “una giornata molto importante”. I legali e idi...