Casa | Pirovano Cgil Lombardia | ‘no a contrapposizione diritti | riaprire tavolo Ccnl’

(Di martedì 20 febbraio 2024) Milano, 20 feb. (Adnkronos) – Lavoratori in presidio, questa mattina a Milano, sotto la sede della prefettura, per il contratto nazionale Feder. Lo sciopero, organizzato in tutta Italia, è stato indetto per rivendicare un rinnovo contrattuale economicamente dignitoso che valorizzi il personale dell?edilizia residenziale pubblica, pari a circa 1.000 lavoratori su Milano e circa 1.500 in. Le segreterie lombarde di Fp, Cisl Fp e Uil Fpl hanno incontrato il prefetto al quale hanno spiegato le motivazioni alla base dello sciopero: “Abbiamo esposto le ragioni della rottura delsindacale per il contratto nazionale, dovuta a una proposta economica fortemente disallineata rispetto all’inflazione e, per questo, inaccettabile”, spiega Lucilla, segretaria funzione pubblica ...