Casa Bianca | americani lascino la Russia

(Di martedì 20 febbraio 2024) 19.50 I cittadiniin, anche quelli con doppia nazionalità, sono invitati a lasciare subito il paese. E' il monito del consigliere per la Sicurezza, Kirby, dopo l'arresto per alto tradimento nella città russa di Yekaterinburg di una cittadina russa-americana di 33 anni residenti a Los Angeles. "Ne siamo a conoscenza e stiamo cercando di ottenere l'accesso consolare", ha riferito. Intanto laannuncia sanzioni rilevanti contro laper la morte dell'oppositore politico di Putin, Alexei Navalny.

La Casa Bianca sta esaminando le notizie secondo cui una cittadina russo-americana, Ksenia Karelina, sarebbe stata arrestata in Russia per ... (feedpress.me)

Bimba di 15 mesi positiva alla cannabis: era stata portata in ospedale perché non riusciva a camminare. C'è l'inchiesta: Era bianca in volto e non riusciva a camminare. Come paralizzata. A farci caso è stato uno zio che era in casa con la piccola. E l'uomo non ha perso tempo. Ha chiamato i genitori, fuori per lavoro, e la ...

Porto Empedocle, una città "miraggio" con l'anima malinconica: ... più bianca ed azzurra ed apparentemente più felice, ma dentro di lei l'anima è quella antica e ... voi non sapete quale idea di morte sia stampata sul volto di quei paesi; non c'è una casa nuova, un ...

Lontano dalla Nato, ma non vicino alla Russia: le idee dei trumpiani per il 2024: Certo non è un mistero l'insofferenza dell'ex inquilino della Casa Bianca per il sistema di alleanze internazionali che lega l'America, perché è noto che il suo parere è che molte nazioni se ne siano ...