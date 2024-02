Carta acquisti Dedicata a te | la social card anti rincari Scopri come funziona e i requisiti richiesti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 20 febbraio 2024)a te": lae i. In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024, sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata laa te” nella misura di 600 milioni di euro...