Carolina Morace | «Ecco cosa penso dell’addio di Gama dalla Nazionale»

(Di martedì 20 febbraio 2024), allenatrice ed ex attaccante della, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 di Sara, allenatrice ed ex attaccante della, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24di Saradall’Italia Femminile.un estratto delle sue dichiarazioni. Sorpresa?«Ma no, è stata inquasi 20 anni. È un discorso anagrafico, fisiologico per un’atleta ad alti livelli. Io ho smesso un anno prima di Sara, dopo un po’ non riesci più a recuperare…». Però ha lasciato tra un Mondiale non giocato e un Europeo ancora da giocare: la sensazione è che si sia voluta fare da parte per lasciare spazio ad altre«Nelle valutazioni che fa una ...