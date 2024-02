Carnevale | si chiude il sipario | Uno spettacolo straordinario I gruppi hanno dato il meglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) SANTA CROCE Un successo. La novantaseiesima edizione deldi Santa Croce è stata un successo, con un finale che ha visto sfilare in piazza, prima dei quattro, centinaia di bambine e bambini delle scuole Primarie chepartecipato al progettoin classe. Il presidente del Comitato comunale festeggiamentischi di Santa Croce, Giorgio Bosco, è molto soddisfatto e parla di "". "I quattroildi sé presentando grande varietà di lavorazioni e spunti creativi – le parole di Bosco – Il coinvolgimento delle scuole ha portato, in occasione dell’ultima sfilata, centinaia di ragazzi in piazza. Un grazie di cuore alla dirigente ...