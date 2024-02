Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | le foto sotto la pioggia con Camilla

(Di martedì 20 febbraio 2024)prosegue le sue cure contro ila Sandringham dove ha sfidato laper partecipare alla messa domenicale insieme a. Intanto, stando a indiscrezioni provenienti da persone vicine a Palazzo, il Re ha escluso che Harry avrà un ruolo attivo all’interno della Monarchia, malgrado abbia dato la sua disponibilità.resiste anchelaGli amici e le persone più vicine alo hanno sempre descritto come una persona forte e positiva. E così si mostra il Re che, colpito da un, sta affrontando la malattia con energia e forza. Sua Maestà cerca di svolgere le sue giornate il più normalmente possibile. Per questo vuole mostrarsi in pubblico. La sua presenza deve rassicurare i sudditi sulle sue ...

Re Carlo, rottura insanabile con Harry: "In nessun modo e in nessuna forma": Padre e figlio si sono incontrati qualche giorno fa a Londra, dopo che Buckingham Palace aveva fatto sapere in una nota di una diagnosi di cancro al sovrano. L'incontro tra Carlo e Harry sarebbe ...

Il principe Harry non tornerà a Londra, nemmeno per un incarico temporaneo: È volato a Londra appena ha saputo che il padre Carlo è malato di cancro, ma il principe Harry non sembra destinato a tornare a lavorare come royal senior, come ipotizzato da alcuni nei giorni scorsi. "Non ha nessuna chance, lo zero percento", ha ...

