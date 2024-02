Carlo Gilardi | il professore e il suo patrimonio | quattro assolti dall’accusa di circonvenzione di incapace

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lecco, 20 febbraio 2024 – Erano accusati di aver raggirato il facoltoso professor, il giudice del tribunale di Lecco Giulia Barazzetta ha assolto tutti egli imputati “perché il fatto non sussiste”. A processo perdisono finiti Abdelmalak Rougui, 42 anni, marocchino; Khalifa Mejbri, 42 anni, tunisino; Nedal Abushunar, 51 anni, israeliano e tuttora in carcere per altri fatti e Hichem Horroun, algerino di 47 anni, I fatti sono accaduti tra il 2016 e il 2019, sette gli indagati, l'ex badante Brahim El Mazuory ha patteggiato in sede di udienza preliminare, un anno e 8 mesi, pena confermata in Appello con la restituzione di 18mila euro, gli altri imputati: uno è deceduto, un tunisino è stato prosciolto al termine dell’udienza preliminare e gli altri ...