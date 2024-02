Cardinale e il bivio del Milan | sul dopo Pioli in gioco la storia del club

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 febbraio 2024) La sconfitta di Monza ha cancellato per ilquello che restava delle speranze, in realtà limitate, di poter accendere un duello scudetto con l'Inter. Non è solo una questione di punti di distacco dalla vetta della classifica (11 che possono diventare 14), quanto di sensazione di precarietà della stagione di una squadra che vive costantemente sulle montagne russe. Infortuni, fragilità difensiva, picchi e cali di rendimento soprattutto in trasferta: non c'è nulla nell'andamento del gruppo diche possa lasciar immaginare un rush finale come quello che nella primavera del 2022 portò alla conquista in rimonta del titolo numero 19. I primi ad esserne consapevoli sono i tifosi che stanno vivendo con un certo distacco il momento. San Siro rimane pieno (72.007 la media presenze in campionato fin qui), non fischia eppure si è spezzato ...