Carcere | rinvenuti telefonini e droga nella cella di un boss

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDiecinuovi incelofanati, cinque microtelofini e trenta grammi di una sostanza sospetta e con molta probabilità cocaina, sono stati appena, grazie ad una perquisizione straordinaria della Polizia penitenziariadi undella camorra all’interno deldi Avellino. Si tratta – aggiunge Leo Beneduci segretario generale dell’OSAPP-Polizia Penitenziaria ,- dell’ennesimo evento critico occorsostruttura penitenziaria irpina, a dimostrazione che non solo in quelnon si scherza ma che vi sono posti costantemente in dubbio sicurezza e legalità, anche nell’interesse della Collettività esterna. Ancora una volta- indica Beneduci – chiediamo a gran voce per Avellino come per ...

Reggio Emilia: ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio: 15 le misure cautelari eseguite, di cui 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 7 misure ... in quanto rinvenuti durante una perquisizione 18 kg di hashish e 4 di marijuana. Sequestrati anche ...

'Ndrangheta, controlli alterati per favorire le cosche: arrestati funzionari delle Dogane: In carcere sono stati portati i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Antonio Pititto,... Tra i documenti rinvenuti dai finanzieri figurano anche precise istruzioni, fornite dai funzionari ...

Operazione "Minfild", 15 arresti in tutta Italia per frodi fiscali e riciclaggio: così gli imprenditori facevano affari con la criminalità: Sono 15 le misure cautelari eseguite, di cui 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 7 misure ... in quanto rinvenuti durante una perquisizione 18 KG di hashish e 4 di marijuana. Sequestrati ...