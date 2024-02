Carcere minorile | mai così tanti detenuti negli ultimi 10 anni | record al Beccaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Un sistema cambiato, costretto oggi ad affrontare nuove difficoltà rispetto al passato". E' questo il quadro che emerge dalle visite di Antigone nei 17 Istituti Penali per Minorenni d'Italia la cui sintesi è registrata nel settimo rapporto sulla giustiziain Italia presentato oggi. Molti i reparti chiusi per ristrutturazioni e., per la prima volta dopo tanto tempo, "alcuni Ipm hanno iniziato a riscontrare situazioni di sovraffollamento. È questo il caso degli Istituti di Milano, Treviso, Torino, Potenza e Firenze dove, al momento della visita dell'Osservatorio, il numero di ragazzi ospitati superava le capienze regolamentari. A Torino la direzione è stata costretta per qualche giorno a predisporre dei materassi a terra. A Firenze, la stanza solitamente utilizzata per l'isolamento sanitario è stata adibita a camera di pernottamento. A ...