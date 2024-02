Capodanno cinese | sfilate a Prato rinviate al 2 e 3 marzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – Sono statea sabato 2 e domenica 3le tradizionalidel2024 a. Lo ha deciso l'Associazione buddhista della comunità, organizzatrice dell'evento, che come è noto, in accordo con il Consolato della Repubblica Popolare, non ha avuto luogo il 17 e 18 febbraio in segno di cordoglio per il lutto regionale proclamato dalla Regione Toscana per il tragico incidente sul lavoro nel cantiere edile di via Mariti a Firenze. Il rinvio al primo fine settimana diè per dare modo di riorganizzarsi ai tanti partecipanti provenienti da tutta Italia. Confermati invece i luoghi e gli orari della sfilata del dragone e della danza del leone, nei ...