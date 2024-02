Capire il conflitto israelo-palestinese attraverso il cinema

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) Fin dalla sua nascita, fin da prima che devenne arte (industria lo è sempre stato), ilè stato un veicolo, un mezzo per andare oltre. Dal treno dei Lumière a Viaggio nella Luna di Méliès, latografia è stata un modo di fuggire, di rifugiarsi lontano dalla realtà e per coglierne le sfumature nascoste. Lo sguardo della camera ha, come pensava Béla Balázs, cambiato la nostra percezione ottica, permettendoci di vedere cose a noi impossibili. E in un mondo globalizzato come il nostro, le cose impossibili da vedere sono ormai poche. Nel caso del, il, soprattutto nell’ultimo decennio, ha avuto una duplice funzione. Quello di veicolo di situazioni ed idee di difficile approccio per il pubblico, perché la narrazione generalista può essere ...