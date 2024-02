Capello | «Dimarco simile a Brehme Bel ricordo vederlo giocare così!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) Serata magica di Champions League ma anche triste dopo la scomparsa di Andy. Fabioricorda il grande ex nerazzurro attraverso il paragone con Federico– A pochi minuti dall’inizio di Inter-Atletico Madrid Fabiodichiara su Sky Sport 24: «Stasera mi piacerebbe vedere Federicofare l’Andreas. Hanno le caratteristiche simili, hanno questa capacità di crossare, di inserirsi, la tecnica quando calciano in porta.aveva anche il destro,un po’ meno. Però ricomesarebbe un bel». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...