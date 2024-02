Canzoni e cinema in streaming | dopo 10 anni nasce la nuova J Lo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Popstar, attrice, ballerina, manager, imprenditrice. Un caleidoscopio di personalità per Jennifer Lopez. Dall'alto dei suoi 80 milioni di dischi venduti, 18 miliardi di visualizzazioni di videoclip, quattro hit al primo posto della classifica Billboard Hot 100 e due album al primo posto della Billboard 200. A diecidi distanza dall'ultimo lavoro intitolato «A.K.A.» arriva il nuovo capitolo con l'uscita di un album completo e di un film ispirato alla sua musica. «This is me...Now» celebra l'versario dell'album gemello «This is me...Then» completando idealmente un percorso durato 20. L'album, scritto e prodotto da J.Lo e Rogét Chayed (con Angel Lopez, Jeff «Gitty» Gitelman, HitBoy, Tay Keith e Ink) intreccia R&B, suoni pop contemporanei e ritmi hip hop combinati con la sua voce emotiva ed è forse il suo lavoro più ...