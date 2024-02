Cantiere in corso nella piazza spuntano reperti di ossa | Niente fermo dei lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024)ossei, di natura da definire, rinvenuti durante i carotaggi per la verifica alla rete fognaria e quella idrica presenti nell’area interessata aidi rigenerazione inGaribaldi. Il materiale rinvenuto è al vaglio della Soprintendenza per gli opportuni accertamenti che stabiliranno se trattasi di osse umane o di animali. Si dovrà svelare, inoltre, il mistero delle pietre di forma irregolare trovate con iossei. Il ritrovamento desta preoccupazione fra i cittadini sulle tempistiche del progetto da realizzare, per l’intervento della Soprintendenza. Si teme un allungamento dei tempi per iine disagi in centro città. In Comune confermano il ritrovamento deima chiariscono: "Nessun...