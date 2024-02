Cantiere Esselunga | perché la trave è crollata L’ipotesi degli inquirenti | “Errore nella progettazione”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Firenze, 20 febbraio 2024 – Laneldi via Mariti, a Firenze, a lavori ultimati avrebbe dovuto sopportare il peso di un centro commerciale a pieno regime: persone, merci, mezzi. Invece, è venuta giù mentre gli operai gettavano qualche metro cubo di cemento. Si concentrano sui primi fotogrammi, immortalati da numerose telecamere poste dentro e fuori dall’area interessata, e sulle testimonianze di operai e responsabili delche vengono acquisite in queste ore, le indagini sulla causa del cedimento alla base della strage durante i lavori per la costruzione della nuovadi Ponte di Mezzo. La qualità del materiale. Il primo aspetto resta quello della qualità del prefabbricato e del dente che avrebbe dovuto sorreggerla. La, di circa quindici ...