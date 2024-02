Cantanti sull'orlo di una crisi di nervi | da Syria e Levante fino ad Amoroso rivelano cosa succede fuori dal palco

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. L'uscita del mio album Privacy e il concerto al Forum di Assago del 5/10 sono rimandati". Sono le parole con cui Sangiovanni ha dichiarato nei giorni scorsi di non essere al top e di volersi riprendere in mano la vita, proprio per tornare al meglio quando sarà pronto. Ma la sua dichiarazione, il racconto di un periodo difficile e la necessità di prendersi una pausa, ormai è una costante soprattutto tra gli artisti dell'ultima generazione. Troppe pressioni, troppe richieste performanti. I social che non perdonano nulla. Ormai fare il cantante sembra essere molto faticoso soprattutto mentalmente. I disturbi mentali però sono sempre più frequenti non solo tra gli artisti ma anche tra le persone ...