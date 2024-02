Cangelosi | “Partiti timorosi | creato delle situazioni importanti”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nel secondo tempo abbiamo accusato un po’ di stanchezza, perché fare tre partite in una settimana non è semplice e quando hai poche alternative a centrocampo diventa difficile. Complessivamente sono soddisfatto perché dopo il quarto d’ora ce la siamo giocata“. E’ l’analisi di Vincenzo, tecnico della Casertana, dopo la sconfitta arrivata contro l’Avellino. “Siamoun po’, forse lì, con quel tipo di disposizione ho influenzato il loro approccio – afferma il trainer – Poi quando ci siamo messi col 4-3-3, la squadra ha cominciato a giocare come sa. Le occasione gol le abbiamo costruite anche per pareggiare, bravo il loro portiere. Ci mancavano tre centrocampisti ed è stato un problema, mi auguro che anche la sfortuna ci lasci in pace”. “Purtroppo ci mancavano diversi elementi, poi ...