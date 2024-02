Canale di Panama in secca, ancora crisi per il commercio globale: La secca che si sta prolungando da mesi a causa del fenomeno climatico del Niño continua a limitare la capacità di transito nel canale di Panama con un ulteriore impatto sul commercio estero globale già in crisi per gli attacchi degli Houthi contro le navi...

Missione militare nel Mar Rosso: l'ennesimo intervento dell'Italia a tutela di gas e petrolio: Anche perché l'interruzione della rotta del canale di Suez va ad aggiungersi ai problemi del canale di Panama, che sta subendo un grave abbassamento del livello dell'acqua a causa del riscaldamento ...

Container. Le tariffe container leasing di noleggio raggiungono le stelle (A. Martinengo): I caricatori statunitensi stanno dirottando i carichi della costa orientale, già spostati dal Canale di Panama a via Suez, verso i porti della costa occidentale, aumentando i volumi dei porti della California meridionale e aumentando alle stelle i prezzi di leasing dei box. ****** La società ...