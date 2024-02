“Campione d’Italia e del mondo” Lutto nel calcio | morto lo storico leader della Serie A

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024)neldelitaliano, il famoso sportivo stroncato da un infarto. L’uomo aveva giocato nell’Inter e per questo era molto amato dai tifosi nero-azzurri. A confermare la notizia è la compagna tramite un comunicato affermando che è“improvvisamente e inaspettatamente” nella notte per un arresto cardiaco. La sua morte tra l’altro arriva arriva a meno di due mesi da quella di un altroimmortale: Franz Beckenbauer, che ha allenato la Germania Ovest fino al trionfo del 1990 e ha vinto il torneo anche come giocatore. >> Scivola davanti al fidanzato e fa un volo di 50 metri, Giulia è morta: sport italiano inProprio quel Bayern ha twittato: “L’FC Bayern è estremamente addolorato per l’improvvisa scomparsa di Andreas Brehme. Estendiamo le nostre ...