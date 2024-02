Campionato Primavera 1 | classifica marcatori 22ª giornata Sorpresa Mosconi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’Inter supera al minuto 93 il Monza con il risultato di 2-1: decisivo è il secondo gol indi Mattia, esterno d’attacco classe 2007. Di seguito lacompleta del1. VENTIDUEESIMA– Altri 3 punti per l’Inter, che vince con il Monza per 2-1 nonostante il momentaneo pareggio fino al 90?. Matteo Spinaccé ha aperto le marcature con una staffilata di sinistro sul secondo palo al 46? del primo tempo, Andrea Ferraris ha trovato l’1-1 su calcio di rigore e disattenzione di Akinsanmiro. Al 93? Mattiaha deciso la partita con il suo gol fondamentale per i nerazzurri. Lacompleta....