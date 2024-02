Campionati tricolori indoor di pattinaggio Sorcionovo sale sul podio Il debutto è d’argento

(Di martedì 20 febbraio 2024) La pattinatrice Alice, diciottenne di Montecosaro, non poteva fare miglior esordio nella categoria Senior. Difatti, aiitaliani– disputatisi sabato e domenica nell’impianto al coperto di Pescara – ha ottenuto subito una medaglianella gara del Giro ad atleti contrapposti, chiudendo solamente di tre decimi alle spalle della pluricampionessa mondiale Asia Varani. Dunque, al primo importante appuntamento della stagione la giovane portacolori della "Luna Sports Academy" di Senigallia è salita sul, sfiorando addirittura il titolo italiano. Poi si era posta anche l’obiettivo di centrare la finale dei 1000 metri e con grande slancio l’ha raggiunta, concludendo poi la competizione al settimo posto. Ma non è tutto. Alice, assieme alle ...

