Campi Bisenzio piange Alessio Rapezzi Morto a 49 anni in vacanza a Sharm

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024)(Firenze), 20 febbraio 2024 - Doveva essere un viaggio all’insegna del sole e della spensieratezza. Invece ladi, 49, che era volato ael-Sheikh con la fidanzata, si è conclusa con la morte improvvisa dell’uomo. Volto conosciutissimo alavorava come rappresentante di macchinari medici e aveva sempre avuto una grandissima passione per il calcio: proprio in questo ambito, la sua vita aveva incrociato quella di molti amici. Lascia una figlia di 19, alla quale era legatissimo, oltre alla fidanzata e alle tante, tantissime persone che gli volevano bene. "Per lui l’amicizia era un valore vero, assoluto – racconta Giancarlo ...