Camera di commercio italiana a Miami | Quali opportunità in Usa per le Pmi | il roasdshow parte da Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si terrà dal 18 al 21 marzo prossimi, nelle città di, Roma, Prato e Treviso, il “Meet US Roadshow’, un evento organizzato dalladi, per presentare alle pmi leche offre il mercato di una delle aree più dinamiche degli Stati Uniti, quella del Sudest, che comprende stati come Florida, Georgia, South Carolina e North Carolina. L’evento, gratuito e in lingua, presenterà professionisti sia italiani che americani, esperti d’internazionalizzazione ed imprenditori con una conoscenza approfondita del mercato statunitense, che dialogheranno e si confronteranno sui più importanti aspetti strategici e operativi relativi all’espansione su un mercato di grande importanza per l’export italiano come quello degli Usa. Gli ...