Camera approva il decreto Milleproroghe 2024 | cosa cambia | tutti i provvedimenti e le novità nel testo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lahato ilcon 140 voti favorevoli, 69 contrari e 3 astenuti. Dopo il via libera di Montecitorio ilpassa al Senato. La conversione in legge deve arrivare entro il 28 febbraio. Tra leintrodotte con gli emendamenti alci sono l'intervento sull'Irpef agricola, la rottamazione quater e le multe ai no vax, ma anche bonus mutui prima casa e bonus psicologo.

Camera approva il decreto Milleproroghe: 1.22 Camera approva il decreto Milleproroghe La Camera dei deputati ha approvato,con 140 voti a favore, 69 contrari e 3 astenuti il decreto Milleproroghe. Il provvedimento passa al Senato per la seconda ...

Camera approva decreto Milleproroghe: 1.22 Camera approva decreto Milleproroghe La Camera dei deputati ha approvato,con 140 voti a favore, 69 contrari e 3 astenuti il decreto Milleproroghe. Il provvedimento passa al Senato per la seconda ...

Il Concordato Stato - Chiesa compie 40 anni: La Camera trasformò l'accordo in legge il 20 marzo 1985 : presenti in 464, vi furono 75 voti ... approva una legge che non ha nulla di progressista: nel 1985 si prefiguravano non solo i poli della ...