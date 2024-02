Cambiamenti climatici | cresce lo smog Coldiretti | In Italia solo 32 | 5 mq di verde a testa ma a Napoli 13 | 5

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) A spingere lonelle città è l’effetto combinato dei, delle emissioni di Co2 del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi, con ognino che dispone in media di appena 32,5 metri quadrati diurbano e una situazione preoccupante nei grandi centri dove i valori scendono addirittura ai 18,5 metri quadrati pro capite di Milano ai 16,9 di Roma, ai 13,5 di, dai 9,4 di Bari ai 12 metri quadrati di Palermo. È quanto emerge dall’analisi dellasu dati Istat in riferimento all’emergenzache ha già portato all’adozione di misure di limitazione del traffico. Un tema che sarà al centro anche della giornata inaugurale di Myplant & Garden di Milano, in programma domani mercoledì 21 febbraio ...