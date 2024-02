Camaldoli | ruba grate in ferro di proprietà del Comune | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) un 62enne napoletano, con precedenti di polizia Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in strada Privata Rai per la segnalazione di un uomo intento are dellein. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato il soggetto segnalato a bordo di un quadriciclo; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga ma gli agenti lo hanno bloccato e trovato in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso e di diverseindella stessa manifattura delle inferriate che delimitano il Parco dei. Pertanto, l’indagato, un 62enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è finito in manette per furto aggravato; ...