Calzona si presenta prima di Napoli-Barcellona | il discorso ai giocatori | “Non abbiamo più scuse”

Alle 17:00 di martedì 20 febbraio Francesco Calzona interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Barcellona , match di andata degli ottavi ... (sportface)

Calzona : ex rappresentante di caffè , fu lui a inventare Mertens centravanti . Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini Francesco Calzona ... (ilnapolista)

Napoli - Barcellona, De Laurentiis arrivato a Castel Volturno: presenta Calzona e segue la rifinitura - CN24: ... è arrivato anche Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno: il presidente è giunto in mini van all' SSC Napoli Konami Training Center per presentare alla squadra il nuovo allenatore Francesco Calzona .

Napoli - Barcellona, De Laurentiis arrivato a Castel Volturno: presenta Calzona e segue la rifinitura - CN24: ... è arrivato anche Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno: il presidente è giunto in mini van all' SSC Napoli Konami Training Center per presentare alla squadra il nuovo allenatore Francesco Calzona .