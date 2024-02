Calzona nuovo allenatore del Napoli | «Questo è il mio sogno da bambino»

(Di martedì 20 febbraio 2024) «Se succede, sarò felice come un. Perché è unche si avvera». È successo. La terza volta aldi Francescodetto Ciccio, 55 anni,...

«Solo uno che non ama il Napoli , può pensare che io possa cambiare l' allenatore a tre giorni dalla partita con il Barcellona». Chissà chi c'era al ... (ilmattino)

L’ex vice di Maurizio Sarri sostituisce l’esonerato Walter Mazzarri sulla panchina del Calcio Napoli : l’esordio domani contro il Barcellona in ... (2anews)

Napoli a Calzona, oggi il primo allenamento e la presentazione: le news LIVE: Francesco Calzona ha iniziato la sua prima giornata da nuovo allenatore del Napoli: in mattinata incontro con la dirigenza azzurra, alle 14 il primo allenamento, alle 19:30 la presentazione ufficiale allo ...

Calzona, conferenza e presentazione nuovo allenatore Napoli: orario e dove vederla: Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli . Ha preso il posto di Walter Mazzarri, esonerato dopo il pari in campionato contro il Genoa. Calzona debutterà in panchina mercoledì sera al Maradona per l'...

Napoli, per Calzona i paletti della Slovacchia: tre condizioni, ecco quando mancherà: Dopo Garcia e Mazzarri , scocca l'ora di Calzona . L'ultima di carta di De Laurentiis per tentare ... Il nuovo allenatore si dividerà tra il capoluogo campano e la Slovacchia , dove da ct sta svolgendo ...