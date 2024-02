Calzona non scioglie il dubbio su Osimhen contro il Barcellona | «Lo valuterò domani»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il nuovo tecnico del Napoli, Francesco, ha parlato in una lunghissima conferenza stampa prima della sfida di Champions Leagueilin programmasera alle 21 al Maradona. Tra le tante domande anche quella alle condizioni diper cercare di capire se sarà lui l’arma in piùseracome sta? «Si è allenato con la squadra, non è stata una seduta lughissima ma si è allenato a pieno ritmo. Sarà valutato come il resto della squadradopo l’ultimo allenamento» IncognitaA Sky Sport infatti si era parlato di incognita«Sono scelte davvero difficili del Napoli di quest’anno, questa la comprendo. Ovviamente un altro cambio di allenatore fa capire che la ...