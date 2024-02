Calzona | “Non c’è più tempo | abbiamo bisogno di fatti” Di Lorenzo | “Cambio allenatore? Siamo tutti responsabili”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Civerrà presentato alla stampa, usufruendo della conferenza pre Barcellona, affiancato da capitan Di. Francescoesordirà domani contro il Barcellona, quando guiderà per la prima volta il Napoli nelle vesti die non vice. Questa sera, nella sala stampa del Diego Armando Maradona, lo storico secondo di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti è stato presentato ai giornalisti., le sue prime parole dadel Napoli Subito, che con due parole si presenta alla sala stampa, ringraziando pubblicamente la Federazione calcistica slovacca: “Voglio ringraziare la Federazione calcistica slovacca, se sono qui è grazie a loro ed ai miei calciatori, inoltre ringrazio tutta la gente slovacca per l’amore che ...

Ct dell'Ungheria: "Ho scritto a Calzona per dirgli che tiferò per lui": Calzona e il Napoli Calzona è pronto per il Napoli "Parliamo di una persona a modo, umile, che ha ... ma non è detto che i calciatori siano mentalmente gli stessi dell'anno scorso, quindi potrebbe ...

Di Lorenzo: "Siamo coscienti delle nostre responsabilità. Ringrazio Mazzarri": Ci metteremo subito al lavoro col nuovo mister per cercare di uscire da una situazione che non ci piace. La responsabilità è di tutti" Cosa vi può dare Calzona più di Garcia e Mazzarri "Il fatto ...

Champions: Xavi 'Napoli - Barcellona è senza favoriti, da 50 e 50': Il Napoli ha giocato con una linea di 5 con Mazzarri, sappiamo che Calzona non ha mai fatto la linea di 5, ma vedremo - ha proseguito Xavi - . La cosa importate per noi è che i miei giocatori si ...